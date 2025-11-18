Fiorentina-Juve in chiaro su Dazn Con il commento di Pardo

Sarà Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18,00, la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento in esclusiva su Dazn L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina juve in chiaro su dazn con il commento di pardo

Fiorentina-Juve in chiaro su Dazn. Con il commento di Pardo

