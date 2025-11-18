Fiorentina-Juve in chiaro su Dazn Con il commento di Pardo

Sarà Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18,00, la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento in esclusiva su Dazn L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina-Juve in chiaro su Dazn. Con il commento di Pardo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fiorentina-Juve si potrà vedere in chiaro in tv su Dazn: vi spieghiamo come fare per vederla - facebook.com Vai su Facebook

#FiorentinaJuve live gratis su @DAZN_IT Vai su X

Fiorentina-Juve si guarda gratis e senza abbonamento: tutto su Dazn - Il match del Franchi trasmesso in esclusiva con il commento di Pardo e Giaccherini. Segnala tuttosport.com

Serie A, è Fiorentina-Juventus la seconda partita che DAZN trasmetterà in gratis, come registrarsi e vederla senza abbonarsi - Juventus è la seconda partita della Serie A 2025/2026 che DAZN trasmette gratis, come registrarsi per vederla anche senza decidere di abbonarsi ... Si legge su sport.virgilio.it

Fiorentina-Juventus in esclusiva e gratis su Dazn - Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00, la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento in esclusiva su Dazn. Da ansa.it