Fino a 145 millimetri di pioggia in 24 ore già superata la media di tutto novembre

Meteo: in Settimana Pioggia torrenziale fino 200-300 millimetri; cosa significa - Nei prossimi giorni ci aspettiamo ripetute fasi di maltempo, con forti e abbondanti precipitazioni su molte regioni del Paese, dove si potranno accumulare fino a 200/300 millimetri di pioggia. Da ilmeteo.it

Meteo Settimana: sarà la più Piovosa! Fino a 200/300 millimetri di Pioggia su queste zone - Nei prossimi giorni ci aspettiamo ripetute fasi di maltempo, con forti e abbondanti precipitazioni su molte regioni del Paese, dove si potranno accumulare fino a 200/300 millimetri di pioggia. Secondo ilmeteo.it

