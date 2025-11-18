Filottrano porta le Marche a Pechino con una pasta che racconta la sua terra
(Adnkronos) – Filottrano si prepara a rappresentare l’Italia in una delle vetrine internazionali più prestigiose: la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promossa dall’Ambasciata d’Italia a Pechino sotto la guida di S.E. Massimo Ambrosetti, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Agrario Provinciale delle Marche, il Comune di Filottrano sarà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
