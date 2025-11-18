Il nuovo film d’animazione fantasy di Netflix, interpretato da Simu Liu, sta attirando crescente attenzione nel panorama streaming, scalando le classifiche globali e ampliando il proprio pubblico. Il titolo, In Your Dreams, diretto da Alex Woo ed Erik Benson, ha riscosso fin dal debutto un clamoroso riscontro di pubblico e critica, consolidando la sua posizione tra le produzioni di successo della piattaforma. l’uscita e il riscontro di In Your Dreams. date e produzione. Il film, uscito il 14 novembre 2025, ha portato sullo schermo una narrazione coinvolgente che segue due fratelli impegnati in un’avventura nei propri sogni, alla ricerca del Sandman per risolvere le problematiche familiari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film fantasy di simu liu su netflix sta conquistando il mondo e superando la concorrenza