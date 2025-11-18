Ficarra | Interpretare Eduardo è come entrare nel presepe C' è un pezzo di lui in tutti noi | VIDEO e FOTO

Emozionato, elettrizzato, spaventato. Amore per le sfide. Si muove tutto ciò in Salvo Ficarra che per la prima volta nella sua carriera incontra Eduardo De Filippo accettando di interpretare Non ti pago!. Il debutto sarà giovedì 20 novembre proprio nel teatro di Eduardo, il San Ferdinando e a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

ficarra interpretare eduardo 232Ficarra: "Interpretare Eduardo &#232; come entrare nel presepe. C'è un pezzo di lui in tutti noi" | VIDEO e FOTO - Salvo Ficarra incontra i De Filippo per essere Ferdinando Quagliuolo protagonista di Non ti pago! Segnala napolitoday.it

ficarra interpretare eduardo 232Ficarra, 'Interpretare Eduardo &#232; come entrare in un presepe' - Torna in scena da giovedi 20 a domenica 30 novembre, al teatro San Ferdinando di Napoli, la commedia "Non ti pago! Da ansa.it

