Fiamme in un appartamento di Campi Bisenzio | muore anziana di 86 anni

CAMPI BISENZIO – Questa mattina (18 novembre) intorno alle 11,10, i vigili del fuoco dei comandi di Firenze, Calenzano e Firenze Ovest sono intervenuti in via del Fosso Secco, nel comune di Campi Bisenzio, per un incendio divampato in un appartamento situato in un edificio a due piani. Le squadre giunte sul posto, supportate da un’autoscala, hanno fatto ingresso nell’abitazione per individuare la residente, un’anziana di 86 anni. La donna è stata rinvenuta nei pressi di una finestra, mentre un’altra squadra procedeva alle operazioni di spegnimento delle fiamme. L’86enne è stata immediatamente affidata ai sanitari, ma il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it