Festival della canzone triestina ecco i vincitori
Il primo premio al 46esimo Festival della canzone triestina – premio Lelio Luttazzi va a "Sana nostalgia", brano romantico composto da Enrico Carbucicchio e Roberto Sterni, pure interprete con Arianna Sossa. Il riconoscimento è stato consegnato ieri sera, lunedì 17 novembre, al politeama Rossetti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nello Vasta. . Festival Della CANZONE NAPOLETANA ? Prima serata della Seconda Edizione ? - facebook.com Vai su Facebook
Tv: Liofredi (Raidue), vincitore di X Facotr andra' al festival europeo della canzone - L'annuncio e' stato dato dal direttore di Raidue, Massimo Liofredi, che oggi a Milano ha ... Si legge su ilsecoloxix.it