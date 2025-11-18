La sala conferenze del Bim Tronto ha ospitato la presentazione della prima edizione di ‘Bianco d’Autore – Festival del Tartufo Bianco del Piceno’, in programma dal 28 al 30 novembre a Venarotta. Presenti il Presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani, il presidente dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione Giuseppe Amici e Stefano Greco della Tuber Communications. Una tre giorni dedicata alla valorizzazione del tartufo bianco pregiato e del patrimonio culturale, naturale e produttivo dell’entroterra piceno. Ad illustrare l’evento è stato il presidente Amici: "L’Unione Montana crede fermamente che il tartufo sia un motore di rinascita per le nostre aree interne – ha ammesso – Questo festival incarna perfettamente gli obiettivi della Strategia Nazionale Aree Interne: unisce la promozione culturale e naturalistica dei nostri boschi, la formazione tecnico-scientifica e il coinvolgimento diretto delle comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival del tartufo bianco