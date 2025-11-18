Festa della scuola calcio di Rivignano

La Scuola Calcio Rivignano per la sua lodevole attività trae forza anche dai momenti di festa e per sabato 22 novembre, ha invitato gli sportivi alla “Purzitade” presso lo stadio comunale di Rivignano. Sarà una giornata lunga di festa, con l' apertura alle 10.00. A mezzogiorno la pastasciutta e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sabato 22 novembre si terrà la prima edizione della Festa dei diritti per l'infanzia organizzata dal Nido Pincopallino e dalla Scuola dell'infanzia G. Ancarani : dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in piazza della Vittoria, Cernusco Lombardone in caso di maltem - facebook.com Vai su Facebook

Festa Biancorossa Laurenziana: sfida ai rigori e presentazione Scuola calcio - Saranno la sfida ai calci di rigore e la presentazione della Scuola calcio gli eventi clou della Festa Biancorossa organizzata dalla Laurenziana. Lo riporta lanazione.it