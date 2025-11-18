Fermato in un' area di servizio sulla A14 viaggiava con 10 kg di droga | arrestato foggiano

Nei giorni scorsi un 30enne foggiano è stato arrestato nell'ambito di un'operazione condotta dagli agenti della polizia stradale di Vasto Sud, territorialmente competente fino al casello di Poggio Imperiale, mentre lungo l'A14 direzione Taranto, trasportava dieci chilogrammi di hashish. Il blitz. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’uomo è stato fermato nel corso di un controllo alla circolazione stradale in zona “ex Bosi” di Cittaducale — area già nota per episodi connessi al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. - facebook.com Vai su Facebook

- 69' Colpo di testa di Maripan in area piccola, fermato da Leali. #TorinoGenoa [0-1] Vai su X

Corriere della droga arrestato in A14: trasportava 10 chili di hashish - L'uomo è stato intercettato dalla Polizia stradale di Vasto sud ai confini tra Abruzzo e Molise e portato in carcere a Larino ... rainews.it scrive

A14, fermato con la droga. Nascondeva 50 panetti - La polizia stradale ha arrestato un 37enne: in una borsa termica, in mezzo a bibite e vivande, conservava ben 5 chili di hashish. Scrive ilrestodelcarlino.it