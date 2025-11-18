Fermati in auto gettano un pacchetto dal finestrino | era un carico di droga
Un'operazione antidroga è stata conclusa dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile ad Anzio. I militari hanno arrestato in flagranza di reato due persone, una 25enne di Aprilia e un 39enne di Nettuno, entrambi già noti alle forze dell'ordine, indiziati del reato di detenzione di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
