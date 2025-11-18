Ferito a colpi d' arma da fuoco in strada | arresti per il tentato omicidio al San Paolo

Baritoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arresti dei carabinieri sono in corso questa mattina a Bari, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari. In manette sono finiti i presunti autori di un tentato omicidio, aggravato dalle modalità mafiose, commesso nel quartiere San Paolo il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

