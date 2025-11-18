Ferguson Inter è lui il nome per il centrocampo | può arrivare con una cessione il piano
Inter News 24 Ferguson Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato per il centrocampista del Bologna per il prossimo calciomercato. In casa Inter, una delle questioni più spinose da monitorare in vista della riapertura del calciomercato di gennaio riguarda sicuramente il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, arrivato con grandi aspettative, non sta trovando la continuità sperata, sia in questa stagione che nella precedente, con il tecnico Cristian Chivu che lo sta utilizzando con il contagocce. Nonostante il suo indiscusso talento, Frattesi fatica a ritagliarsi un posto fisso nelle rotazioni, spesso partendo dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com
