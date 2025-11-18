Femminicidio Martina Scialdone | dall'uccisione a Roma alla condanna di Costantino Bonaiuti

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Scialdone, avvocata 35enne, è stata uccisa nel gennaio del 2023. A spararle l'ex, Costantino Bonaiuti al Tuscolano, condannato a 24 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

