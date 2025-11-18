Fedez attaccato dal manager di Luis Sal | Ci fai schifo il tuo pubblico non ama te ma il gossip

Il manager di Luis Sal demolisce Fedez su Instagram: "Ci fai schifo, sei rimasto solo". Riccardo Vignola attacca l'ex socio del podcast Muschio Selvaggio con accuse durissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Il video di Fedez che perde le staffe per strada mentre un ragazzo insulta la sua ex moglie è stato condiviso da Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato il rapper dalle critiche - facebook.com Vai su Facebook

Fedez attaccato dal manager di Luis Sal: “Ci fai schifo, il tuo pubblico non ama te ma il gossip” - Il manager di Luis Sal demolisce Fedez su Instagram: “Ci fai schifo, sei rimasto solo”. Secondo fanpage.it

Luis Sal-Fedez, il duro attacco del manager al rapper: «Ci fai schifo, pianti da 16enne. Non ti dà retta neanche il tuo cane» - Li avevamo lasciati in lite a rivendicare la proprietà del podcast Muschio Selvaggio (erano i tempi della celebre frase «Dillo alla mamma, ... Segnala leggo.it

Il manager di Luis Sal attacca Fedez: “Ci fai schifo, non ti dà retta neanche il tuo cane” - Nuovo capitolo della faida tra Luis Sal e Fedez: Riccardo Vignola, manager dello youtuber bolognese, ha infatti duramente attaccato il cantante in una serie di stories postate su Instagram. Scrive tpi.it