Federica Pellegrini | Mi chiedevano quando avrei fatto un figlio È stata una violenza

(Adnkronos) – “L’ho percepita come una violenza non necessaria”. Con queste parole Federica Pellegrini parla della pressione sociale riguardo alla maternità. In un’intervista di coppia rilasciata a Vanity Fair, l’ex nuotatrice e il marito Matteo Giunta raccontano con sincerità la loro vita insieme, cominciata nel 2018, quando lui era il suo allenatore. “Nell’anno dell’Olimpiade preferivamo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

