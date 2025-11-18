Federica Panicucci look super chic per lo shopping in centro a Milano

Metti un pomeriggio di novembre nel cuore pulsante della moda milanese, tra vetrine scintillanti e passanti frettolosi. Federica Panicucci si è concessa qualche ora di relax all’insegna dello shopping di lusso. La conduttrice di Mattino Cinque, volto amatissimo della televisione italiana, è stata immortalata mentre camminava serena nelle vie del centro. Con il suo sorriso luminoso e la sua eleganza innata, la Panicucci ha dimostrato che anche una semplice passeggiata in centro può trasformarsi in una dimostrazione di stile. Passeggiata d’autunno tra le vie della moda. Al telefono Le immagini catturate durante il pomeriggio milanese raccontano di una Federica Panicucci completamente a suo agio nel cuore di Milano. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Federica Panicucci, look super chic per lo shopping in centro a Milano

News recenti che potrebbero piacerti

Durante Mattino Cinque, Federica Panicucci ha sganciato uno spoiler che ha immediatamente fatto discutere: due concorrenti dovranno lasciare momentaneamente la Casa più spiata d’Italia. - facebook.com Vai su Facebook

Federica Panicucci: forma strepitosa a 57 anni con allenamenti a casa, screening e cibo sano - E la dimostrazione vivente è Federica Panicucci, volto storico delle festività di Canale 5. Si legge su gazzetta.it

Federica Panicucci, è suo il bikini strepitoso dell’estate 2025 - Come ogni estate Federica Panicucci torna nel suo luogo del cuore: la bella stagione per lei è a Forte dei Marmi, dove concedersi momenti di relax dopo una stagione televisiva intensa. Lo riporta dilei.it

Federica Panicucci in bikini leopardato alle Maldive - Durante la vacanza Federica ha mostrato sui social una serie di costumi di tendenza che sposano eleganza e comfort. Riporta iodonna.it