“ L’idoneità per i raduni e per le gare non c’è ancora. Dovrà anche capire come comportarsi, fiscalmente parlando, anche perché Fede è un carabiniere e in questo momento è in malattia. Però se lei vuol venire a sciare a Cervinia con la mamma, magari può farlo”. Così Ninna Quario, ex sciatrice e madre di Federica Brignone, intervenuta a ‘Tutti convocati’ su Radio 24 per chiarire la notizia che si era diffusa su un prossimo ritorno di Brignone sugli sci, notizia già smentita dalla Fisi. “Com’è uscita la notizia della ripresa degli allenamenti di Fede sugli sci? Era alle Atp Finals di Torino – racconta – e lì, con interviste e gente che gira, lei ha detto ‘Spero di sciare la settimana prossima’ intendendo quella che verrà, non questa in cui siamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federica Brignone, ancora nessuna idoneità per gare e raduni