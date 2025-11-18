“A Roma il Piano Urbano del Traffico non viene aggiornato e approvato dal 2015. Negli ultimi anni, in particolare dal 2021 ad oggi, il numero degli incidenti stradali all’interno del Comune di Roma è in costante aumento, con episodi gravissimi e spesso mortali. Tra questi si annovera il recente caso della giovane Beatrice Bellucci, rimasta uccisa sulla Cristoforo Colombo, simbolo di una città che continua a contare vittime mentre manca una qualsiasi programmazione efficace sulla sicurezza stradale. Tutto ciò è inaccettabile. Proprio questa assenza di pianificazione, imputabile all’amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, ha condotto Federazione Italia e Altvelox a denunciare una situazione insostenibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federazione Italia e Altvelox, “Dal 2015 senza Piano Urbano del Traffico. Per Gualtieri ZTL, autovelox e parchimetri a rischio illegittimità”