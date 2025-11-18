FdI | Colle smentiscaQuirinale | ridicolo

13.50 "Al Quirinale si registra stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo".E' quanto scritto in una nota. Bignami capogruppo FdI aveva chiesto al Colle di smentire la notiza de La Verità con il titolo "Il èpianod el Quirinale per fermare la Meloni",secondo la quale i consiglieri di mattarella "auspicherebbero iniziative contro il presedente Meloni e il Centrodestra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it