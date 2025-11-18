FdI attacca il Quirinale Donzelli | Mai in dubbio la correttezza di Mattarella ma Garofani smentisca

Lapresse.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Botta e risposta tra Fratelli d’Italia e il Quirinale dopo che il capogruppo alla Camera,  Galeazzo Bignami, ha chiesto alla presidenza della Repubblica di smentire una notizia diffusa dal quotidiano La Verità che parlava di un presunto piano del Colle per ostacolare la premier Giorgia Meloni. La notizia affermava che alcuni consiglieri di Sergio Mattarella volessero intraprendere iniziative contro il governo e il centrodestra. In risposta il Quirinale ha definito le accuse “ridicole” e ha respinto le voci. “C’è un virgolettato di Garofani, abbiamo chiesto la smentita. Aspettiamo la smentita. Non abbiamo mai messo in dubbio la correttezza del presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

fdi attacca il quirinale donzelli mai in dubbio la correttezza di mattarella ma garofani smentisca

© Lapresse.it - FdI attacca il Quirinale, Donzelli: "Mai in dubbio la correttezza di Mattarella ma Garofani smentisca"

Leggi anche questi approfondimenti

fdi attacca quirinale donzelliFdI attacca il Quirinale, Donzelli: "Mai in dubbio la correttezza di Mattarella ma Garofani smentisca" - (LaPresse) Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e il Quirinale dopo che il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, ha chiesto alla ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

fdi attacca quirinale donzelliGaleazzo Bignami e FdI fanno infuriare il Quirinale e Mattarella, "ennesimo attacco sconfinato nel ridicolo" - Il Quirinale risponde duramente a Galeazzo Bignami e FdI dopo il rilancio dell'editoriale di Maurizio Belpietro con le accuse al Colle ... Secondo virgilio.it

FdI attacca il Quirinale, Schlein: "Mattarella guida il Paese, chi lo attacca ci trova dall'altra parte" - (LaPresse) Elly Schlein commenta la polemica mediatica e politica nata da una notizia diffusa dal quotidiano La Verità che parlava di un presunto piano del Quirinale per ostacolare la premier Giorgia ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Fdi Attacca Quirinale Donzelli