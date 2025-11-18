FdI attacca il Quirinale Donzelli | Mai in dubbio la correttezza di Mattarella ma Garofani smentisca

Botta e risposta tra Fratelli d’Italia e il Quirinale dopo che il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, ha chiesto alla presidenza della Repubblica di smentire una notizia diffusa dal quotidiano La Verità che parlava di un presunto piano del Colle per ostacolare la premier Giorgia Meloni. La notizia affermava che alcuni consiglieri di Sergio Mattarella volessero intraprendere iniziative contro il governo e il centrodestra. In risposta il Quirinale ha definito le accuse “ridicole” e ha respinto le voci. “C’è un virgolettato di Garofani, abbiamo chiesto la smentita. Aspettiamo la smentita. Non abbiamo mai messo in dubbio la correttezza del presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - FdI attacca il Quirinale, Donzelli: "Mai in dubbio la correttezza di Mattarella ma Garofani smentisca"

