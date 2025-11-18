FC 26 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 26! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush. Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush. Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5. Premi finale: 2x 82+ Rare Gold Players Pack Non scambiab.. 1 – 2.500 Punti Rush. Ottieni 2.500 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x Pacc. 1 gioc. oro rari 78+ Non scambiab.. 2 – 10.000 Punti Rush. Ottieni 10.000 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x Pacc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush

