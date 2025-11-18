FC 26 SBC Flash | 2x 84+ Upgrade – Pacc Giornaliero di Alto Rating!
È disponibile la SBC flash “2x 84+ Upgrade”, un’opportunità di alto valore per ottenere due carte 84 OVR o superiori. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: Sì, si riattiva dopo 1 giorno (può essere completata una volta al giorno).. Il Premio. Completando entrambe le sfide, riceverai: 1x Pacchetto 2 giocatori oro rari 84+ (Non Scambiabile).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC è molto economica in termini di fodder di rating, ma richiede un alto numero di giocatori rari. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 1 – Sfida oro Nessuna Qualità giocat.: Min. Giocatori d’oro 2 – Sfida oro Nessuna Qualità giocat. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
