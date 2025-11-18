FC 26 SBC Fine di un’Era | Ali Riley 88 OVR – Terzino Completo e Versatile!

È disponibile la SBC “Fine di un’era Ali Riley (88 OVR)”, che celebra la carriera della giocatrice. Questa è una carta terzino di altissimo livello, utilizzabile su entrambe le fasce. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Fine di un’era Ali Riley (88 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: RB (Terzino Destro) o LB, RM.. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 3 Stelle.. Statistiche chiave: Dribbling 88, Velocità 87, Difesa 85, Fisico 84.. PLUS: Terzino (TD), Esterno (TD, TS).. PLUS PLUS: Tornante offensivo (TD, TS).. Le 5 Sfide da Completare. La SBC è costosa per via del rating finale 88 OVR e della richiesta di ben quattro carte Squadra della Settimana (TOTW). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

