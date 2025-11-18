FC 26 SBC Fine di un’Era | Ali Riley 88 OVR – Terzino Completo e Versatile!
È disponibile la SBC “Fine di un’era Ali Riley (88 OVR)”, che celebra la carriera della giocatrice. Questa è una carta terzino di altissimo livello, utilizzabile su entrambe le fasce. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Fine di un’era Ali Riley (88 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: RB (Terzino Destro) o LB, RM.. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 3 Stelle.. Statistiche chiave: Dribbling 88, Velocità 87, Difesa 85, Fisico 84.. PLUS: Terzino (TD), Esterno (TD, TS).. PLUS PLUS: Tornante offensivo (TD, TS).. Le 5 Sfide da Completare. La SBC è costosa per via del rating finale 88 OVR e della richiesta di ben quattro carte Squadra della Settimana (TOTW). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
News recenti che potrebbero piacerti
Consiglio di lettura del fine settimana: Lucinda Riley, Delitti a Fleat House, Giunti editore Ambientato nella campagna del Norfolk, delitti a Fleat House ruota intorno a un misterioso omicidio avvenuto in un collegio privato, la St Stephen's School. Quando uno st - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Flashback: Wendie Renard (87 OVR) – Muro Difensivo con 89 Difesa! - È disponibile la SBC Flashback di Wendie Renard (87 OVR), che offre uno dei difensori centrali più imponenti del gioco grazie alla sua altezza e alle ... Riporta imiglioridififa.com
FC 26 SBC ICONA: Base Icon Matchday Pick – Scegli tra Van Persie, Campbell e Figo! - È stata rilasciata la SBC Base Icon Matchday Pick, che ti permette di scegliere 1 di 3 Icone Base Garantite dal pool predefinito di Robin Van Persie, Sol ... Lo riporta imiglioridififa.com
EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo! - Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. Scrive everyeye.it