FC 26 Evoluzione | La Grinta del Capitano – Migliora Fisico e Resistenza! Captain’s Grit

È disponibile l’Evoluzione “La grinta del capitano”, pensata per potenziare la resilienza e gli attributi fisici chiave del tuo giocatore. Costo: Gratuita.. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: 2 volte.. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Restrizioni Giocatore: GEN max: 83 OVR.. PlayStyle Aggiunti: Solidità, A prova di pressing.. Potenziamenti. Questa Evoluzione applica i seguenti miglioramenti, focalizzati sugli attributi fisici: Forza: +4 (MAX: 84). Aggressività: +4 (MAX: 84). Resistenza: +4 (MAX: 85). Prec. testa: +5 (MAX: 87). Elevazione: +5 (MAX: 86). Le 2 Sfide da Completare. Tutte le sfide sono completabili in Squad Battles a difficoltà Dilettante o superiore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

