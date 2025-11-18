Fatti e propaganda

Lanotiziagiornale.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla corruzione in Ucraina il ministro Crosetto ha detto: “Non giudico per due corrotti”. E i giornali parlano di “ondata di propaganda russa”. Ma dove sarebbe la propaganda? Attilio Volani via email Gentile lettore, l’ondata di propaganda russa è una delle vergognose invenzioni di una stampa infima. Quelli che parlano di propaganda russa sono gli stessi che hanno chiuso tutte le testate e i canali russi in Europa. Il Corriere della sera ha chiesto un’intervista al ministro Lavrov e poi, forse piegandosi a qualche diktat censorio o forse motu proprio, non l’ha pubblicata. Sono gli stessi che impediscono agli artisti russi di partecipare a mostre e dirigere orchestre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Fatti e propaganda - Sulla corruzione in Ucraina il ministro Crosetto ha detto: “Non giudico per due corrotti”. lanotiziagiornale.it scrive

Scuola, Fracassi (FLC CGIL): Valditara nega i fatti per fare propaganda - 13 NOVEMBRE | Manifestazione precari della Scuola per investimenti in legge di Bilancio. Come scrive flcgil.it

Propaganda Live ospita il Cardinale Matteo Zuppi - Propaganda Live: Diego Bianchi intervista il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. davidemaggio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fatti Propaganda