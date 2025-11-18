Fatti e propaganda

Sulla corruzione in Ucraina il ministro Crosetto ha detto: “Non giudico per due corrotti”. E i giornali parlano di “ondata di propaganda russa”. Ma dove sarebbe la propaganda? Attilio Volani via email Gentile lettore, l’ondata di propaganda russa è una delle vergognose invenzioni di una stampa infima. Quelli che parlano di propaganda russa sono gli stessi che hanno chiuso tutte le testate e i canali russi in Europa. Il Corriere della sera ha chiesto un’intervista al ministro Lavrov e poi, forse piegandosi a qualche diktat censorio o forse motu proprio, non l’ha pubblicata. Sono gli stessi che impediscono agli artisti russi di partecipare a mostre e dirigere orchestre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it