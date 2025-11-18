Fatti e propaganda
Sulla corruzione in Ucraina il ministro Crosetto ha detto: “Non giudico per due corrotti”. E i giornali parlano di “ondata di propaganda russa”. Ma dove sarebbe la propaganda? Attilio Volani via email Gentile lettore, l’ondata di propaganda russa è una delle vergognose invenzioni di una stampa infima. Quelli che parlano di propaganda russa sono gli stessi che hanno chiuso tutte le testate e i canali russi in Europa. Il Corriere della sera ha chiesto un’intervista al ministro Lavrov e poi, forse piegandosi a qualche diktat censorio o forse motu proprio, non l’ha pubblicata. Sono gli stessi che impediscono agli artisti russi di partecipare a mostre e dirigere orchestre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
"Il palco è quello della propaganda, tutto rivolto alla curva. La realtà la raccontano le stime della Commissione europea: l'Italia non cresce e senza Pnrr sarebbe già in recessione" (di A. De Angelis) - facebook.com Vai su Facebook
Ma di quale disinformazione e propaganda parlano? Di quella dei russi con le pale perché hanno finito le munizioni, di quella che rubano i chip delle lavatrici o di quella dei contadini ucraini che trainano via i carri armati con i trattori? Vai su X
Fatti e propaganda - Sulla corruzione in Ucraina il ministro Crosetto ha detto: “Non giudico per due corrotti”. lanotiziagiornale.it scrive
Scuola, Fracassi (FLC CGIL): Valditara nega i fatti per fare propaganda - 13 NOVEMBRE | Manifestazione precari della Scuola per investimenti in legge di Bilancio. Come scrive flcgil.it
Propaganda Live ospita il Cardinale Matteo Zuppi - Propaganda Live: Diego Bianchi intervista il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. davidemaggio.it scrive