Fatta l' Italia anti-Austria | Cobolli e Berrettini singolaristi Bolelli-Vavassori nel doppio

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capitan Volandri ha scelto la formazione che scenderà in campo alla SuperTennis Arena di BolognaFiere per i quarti di Coppa Davis. Ecco chi saranno i protagonisti e il programma delle partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fatta l italia anti austria cobolli e berrettini singolaristi bolelli vavassori nel doppio

© Gazzetta.it - Fatta l'Italia anti-Austria: Cobolli e Berrettini singolaristi, Bolelli-Vavassori nel doppio

Contenuti che potrebbero interessarti

Fatta l'Italia anti-Austria: Cobolli e Berrettini singolaristi, Bolelli-Vavassori nel doppio - Il capitano Filippo Volandri annuncerà ufficialmente la formazione solo domani: c’è tempo fino a un’ora prima per modificarla, quindi fino alle 15, vist ... Scrive msn.com

Coppa Davis, i precedenti storici tra Italia e Austria: 35 anni fa l’ultimo confronto - Sono passati 35 anni dall'ultima volta in cui Italia e Austria si sono incrociate in Coppa Davis. Lo riporta oasport.it

Finali Coppa Davis, Italia ai quarti contro l'Austria - L'Italia del Tennis se le vedrà contro l'Austria, nei quarti di finale della Coppa Davis. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fatta Italia Anti Austria