Fares ricorre | Inseguimento arbitrario
MILANO Quelle "espressioni" usate dai carabinieri nel corso dell’inseguimento, documentate "dalle registrazioni della dash cam e body cam", rivelano "un atteggiamento di disprezzo e sopruso incompatibile con il corretto esercizio della funzione pubblica" e una condotta "improntata a prepotenza e tracotanza, palesemente sproporzionata rispetto alle finalità perseguite". Così gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli motivano il ricorso in appello contro la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale a carico di Fares Bouzidi, (in foto) l’amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era in sella allo scooter guidato dal 22enne e che morì cadendo nello schianto quasi un anno fa, il 24 novembre del 2024, al termine di un inseguimento di circa 8 chilometri da parte dei carabinieri, tra via Ripamonti e via Quaranta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fares Bouzidi (amico di Ramy Elgaml) ricorre contro la condanna: "Dispresso incompatibile con l'esercizio della funzione pubblica" ift.tt/ZqO3p17 Vai su X
Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, ha presentato ricorso contro la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Per i suoi avvocati, la condotta dei carabinieri sarebbe stata “palesemente sproporzionata rispetto alle finalità perseguite”. - facebook.com Vai su Facebook
Fares ricorre: "Inseguimento arbitrario" - MILANO Quelle "espressioni" usate dai carabinieri nel corso dell’inseguimento, documentate "dalle registrazioni della dash cam e body cam", rivelano ... Si legge su ilgiorno.it
Caso Ramy, l’amico Fares ricorre contro la condanna: “Disprezzo e sopruso dai carabinieri” - Appello sulla sentenza per resistenza a pubblico ufficiale: la difesa di Bouzidi chiede che i giudici riconoscano “la non punibilità” del ragazzo, perché “l’inseguimento fu arbitrario” ... Riporta msn.com
Ramy Elgaml, l’amico Fares Bouzidi ricorre contro la condanna: “Condotta dei carabinieri palesemente sproporzionata” - Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, ha presentato ricorso contro la condanna per resistenza a pubblico ufficiale ... Si legge su fanpage.it