Fares ricorre | Inseguimento arbitrario

MILANO Quelle "espressioni" usate dai carabinieri nel corso dell’inseguimento, documentate "dalle registrazioni della dash cam e body cam", rivelano "un atteggiamento di disprezzo e sopruso incompatibile con il corretto esercizio della funzione pubblica" e una condotta "improntata a prepotenza e tracotanza, palesemente sproporzionata rispetto alle finalità perseguite". Così gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli motivano il ricorso in appello contro la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale a carico di Fares Bouzidi, (in foto) l’amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era in sella allo scooter guidato dal 22enne e che morì cadendo nello schianto quasi un anno fa, il 24 novembre del 2024, al termine di un inseguimento di circa 8 chilometri da parte dei carabinieri, tra via Ripamonti e via Quaranta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

