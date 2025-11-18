Fanno riti voodoo e il ct della Nigeria si lancia contro la panchina del Congo nella finale per i Mondiali | la reazione alla sconfitta choc – I video

Open.online | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una sconfitta c’è chi dà la colpa al vento, chi all’arbitro, chi a misteriose forze oscure che avrebbero agito contro la squadra. È il caso del commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, che durante il calcio di rigore contro il Congo – decisivo per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 – ha caricato a testa bassa i componenti della panchina avversaria accusandoli di compiere misteriosi riti. Dopo essere stato faticosamente trattenuto da alcuni suoi collaboratori, e dopo aver subito lo smacco dell’eliminazione, il tecnico ha spiegato tutto ai microfoni delle tv: « Uno dei loro allenatori stava facendo dei riti voodoo. 🔗 Leggi su Open.online

