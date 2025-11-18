Fanno riti voodoo e il ct della Nigeria si lancia contro la panchina del Congo nella finale per i Mondiali | la reazione alla sconfitta choc – I video

Dopo una sconfitta c’è chi dà la colpa al vento, chi all’arbitro, chi a misteriose forze oscure che avrebbero agito contro la squadra. È il caso del commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, che durante il calcio di rigore contro il Congo – decisivo per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 – ha caricato a testa bassa i componenti della panchina avversaria accusandoli di compiere misteriosi riti. Dopo essere stato faticosamente trattenuto da alcuni suoi collaboratori, e dopo aver subito lo smacco dell’eliminazione, il tecnico ha spiegato tutto ai microfoni delle tv: « Uno dei loro allenatori stava facendo dei riti voodoo. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Lungo il Chao Phraya, a Bangkok, dove il 90% dei thailandesi crede agli spiriti. Per questo costruiscono casette e fanno offerte. Dalla Thailandia al Brasile a Matera alla scoperta dei riti del mondo. Stasera 21.25 #sapiensunsolopianeta su Rai Tre @raicultura - facebook.com Vai su Facebook

? #Nigeria fuori dal Mondiale per "colpa di riti voodoo" del Congo: l'accusa gravissima fa il giro del mondo Vai su X

«Fanno riti voodoo» e il ct della Nigeria si lancia contro la panchina del Congo nella finale per i Mondiali: la reazione alla sconfitta choc – I video - Durante il rigore che ha condannato la Nigeria di Osimhen, l’allenatore è andato su tutte le furie arrivando quasi ad aggredire un membro della panchina avversaria. Si legge su open.online

Ct Nigeria accusa giocatore del Congo, riti voodoo contro di noi - Il ct della Nigeria ha accusato un giocatore della Repubblica Democratica del Congo di praticare il " voodoo ", domenica, in occasione della sconfitta ai rigori delle 'Super Aquile', partita che ha as ... Segnala msn.com

Il ct della Nigeria accusa il Congo: “Riti voodoo durante i rigori” - Il commissario tecnico della Nigeria Éric Chelle afferma che un membro dello staff della nazionale congolese ha usato la tecnica del voodoo durante i calci di ... Scrive msn.com