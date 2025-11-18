Famiglie e risparmio viaggio nelle scelte degli italiani | un libro per i 175 anni di Cassa Depositi e Prestiti

In occasione dell’Anniversario della sua fondazione, Cassa Depositi e Prestiti ha presentato il libro dal titolo “Famiglie e risparmio, come cambiano le scelte finanziarie degli italiani”, edito da Il Mulino e realizzato in collaborazione con il Centre for Economic Policy Research (CEPR), tra i maggiori think tank europei. Il volume, articolato in sei saggi, ha l’obiettivo di approfondire l’evoluzione del risparmio nel tempo e indagare su quali fattori hanno influenzato e influenzano ancora oggi le decisioni finanziarie delle famiglie. L’analisi condotta offre spunti per comprendere perché gli italiani risparmino meno rispetto al passato e quali siano le nuove sfide, dalla demografia alle riforme previdenziali, anche attraverso il confronto con il resto dell’Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Famiglie e risparmio, viaggio nelle scelte degli italiani: un libro per i 175 anni di Cassa Depositi e Prestiti

Scopri altri approfondimenti

ATTENZIONE FAMIGLIE E STUDENTI! Il VERO Black Friday è alla Cartoleria Mazzoni! Siamo lieti di annunciare uno Sconto Esclusivo del -25% su TUTTA la collezione Zaini in negozio. L’occasione perfetta per un acquisto intelligente che unisce risparmio - facebook.com Vai su Facebook

Famiglie e risparmio, Biella resta al comando della classifica nazionale dlvr.it/TPDxGq @LaStampa Vai su X

Cdp, in un libro il ruolo del risparmio e le scelte finanziarie delle famiglie - ROMA (ITALPRESS) – Cdp, in occasione dei 175 anni dalla sua nascita, ha presentato il libro “Famiglie e risparmio – Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani”, un volume che analizza l’evoluz ... Da msn.com

‘Famiglie e risparmio’, per 175 anni Cdp presenta libro su come cambiano scelte finanziarie italiani - In occasione dei 175 anni dalla sua nascita Cdp ha presentato il libro ‘Famiglie e risparmio – Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani’, un volume che analizza l’evoluzione delle scelte fin ... msn.com scrive

“Famiglie e risparmio”, un libro per i 175 anni di Cdp: come cambiano le scelte finanziarie degli italiani - In un incontro dedicato all’anniversario è stato presentato uno studio nel quale si analizza l’evoluzione della cultura del risparmio delle famiglie italiane e il suo ruolo come leva di crescita e coe ... Scrive msn.com