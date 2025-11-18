Famiglia di turisti avvelenata per disinfestazione in hotel in Turchia dopo mamma e bimbi muore anche il padre

L’uomo è deceduto nella serata di ieri a cinque giorni dall'avvelenamento che ha causato il decesso di moglie e figlioletti di 3 e 6 anni. L'indagine si sta attualmente concentrando sulla possibilità che la famiglia sia stata avvelenata da una sostanza chiamata fosfuro di alluminio utilizzata per la disinfestazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

