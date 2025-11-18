Fai sesso con me e poi ti riporto a casa lei dice no e scatta l' aggressione a calci e pugni
Un rifiuto dopo una serata insieme e la violenta aggressione con calci e pugni, pretendendo un incontro sessuale.Un uomo, difeso dall’avvocato Luigi Costa, è finito davanti al collegio del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di violenza sessuale e lesioni personali, perché “con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
