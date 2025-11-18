Fai-Flai-Uila Sicilia soddisfatte dell' impegno di Schifani sull’aumento delle giornate ai lavoratori forestali

"E' significativo che il presidente della Regione, Renato Schifani, riconosca l'importanza dei lavoratori forestali per la protezione dell'ambiente e assuma l'impegno a un aumento delle giornate di garanzia per gli operai stagionali dell'Antincendio e dell'Azienda nella prossima Finanziaria.

