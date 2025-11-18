Fai-Flai-Uila Sicilia soddisfatte dell' impegno di Schifani sull’aumento delle giornate ai lavoratori forestali

Messinatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“E’ significativo che il presidente della Regione, Renato Schifani, riconosca l'importanza dei lavoratori forestali per la protezione dell'ambiente e assuma l’impegno a un aumento delle giornate di garanzia per gli operai stagionali dell'Antincendio e dell'Azienda nella prossima Finanziaria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

fai flai uila sicilia soddisfatte dell impegno di schifani sull8217aumento delle giornate ai lavoratori forestali

© Messinatoday.it - Fai-Flai-Uila Sicilia "soddisfatte" dell'impegno di Schifani sull’aumento delle giornate ai lavoratori forestali

Contenuti che potrebbero interessarti

fai flai uila sicilia“Più giornate per i forestali”, Fai-Flai-Uila applaudono al via libera di Schifani a un emendamento in Finanziaria - “E’ significativo che il presidente della Regione, Renato Schifani, riconosca l’importanza dei lavoratori forestali per la protezione dell’ambiente e assuma l’impegno a un aumento delle giornate di ga ... Da blogsicilia.it

“Più giornate per i forestali”, Fai-Flai-Uila alla Regione: “Mantenete gli impegni con un emendamento alla Finanziaria” - “Sull’aumento delle giornate di garanzia per gli operai forestali si sono espressi favorevolmente ancora in queste ultime settimane esponenti dei gruppi di maggioranza e opposizione, oltre agli stessi ... Come scrive blogsicilia.it

Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil: trattativa per il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti - Arezzo, 1 agosto 2024 – Con l'iniziativa che si è svolta davanti alla prefettura di Arezzo insieme ai nostri delegati sindacali, ci siamo uniti a tutte le altre strutture territoriali di FAI, FLAI e ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Fai Flai Uila Sicilia