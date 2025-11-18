Facoltà teologica di Sicilia | giovedì 20 novembre l' inaugurazione dell’anno accademico

Il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, interverrà giovedì 20 novembre all’inaugurazione dellanno accademico 20252026 della Pontificia Facoltà teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. Alle 16, presso la Cappella Maggiore del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

