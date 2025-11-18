Facoltà teologica di Sicilia | giovedì 20 novembre l' inaugurazione dell’anno accademico
Il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, interverrà giovedì 20 novembre all’inaugurazione dell’anno accademico 20252026 della Pontificia Facoltà teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. Alle 16, presso la Cappella Maggiore del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Insightful and productive meeting at the 'Pontifica facolta Teologica di Sicilia'. Here with vice president Prof. Livorio di Marco and faculty. Vai su X
La Facoltà di Teologia di Lugano è lieta di informare che l’archivio della “Rivista Teologica di Lugano” è finalmente online! I numeri pubblicati nel periodo dal 1996 al 2020 sono consultabili al seguente link: https://rtlu.org/ojs/index.php/rtlu/issue/archive La Rivi - facebook.com Vai su Facebook
Facoltà Teologica di Sicilia: al via oggi un convegno sulla Religiosità popolare nell’isola - Inizierà oggi, venerdì 17 novembre, e continuerà domani mattina, nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, il convegno nazionale di studi “Religiosità popolare, storia e ... Scrive agensir.it
Facoltà Teologica di Sicilia: oggi il card. Zuppi interverrà all’inaugurazione dell’anno accademico - Matteo Zuppi, interverrà oggi, mercoledì 19 ottobre, all’inaugurazione dell’anno accademico 2022- Segnala agensir.it
Il primo studente affetto da SLA si laurea in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia - Stamattina alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, per la prima volta nella sua lunga storia teologica e accademica, sì è laureato in Teologia Michele, il primo studente affetto da SLA iscritto ... Segnala msn.com