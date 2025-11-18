Fabregas allo scoperto | Nico Paz come Dybala e Soulé… Morata è un po’ triste gli manca il gol Conte? Vi svelo cosa succedeva negli allenamenti al Chelsea

Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così di Nico Paz e di Morata, ma anche un aneddoto sugli allenamenti con Conte al Chelsea. Cesc Fabregas è stato intervistato dal quotidiano La Provincia. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Como, che in questa stagione ha sconfitto 2-0 la Juventus al Sinigaglia. ENTUSIASMO A COMO – «Io lo sento, è evidente intorno a noi. La mia giornata è casa, campo e di nuovo casa, quindi non vivo troppo la città. Ma il cambiamento lo percepiamo eccome, lo si percepisce anche da come lo stadio ora capisce il nostro gioco, applaudendo» STILE DI GIOCO – « Molte squadre in Italia attendono per poi ripartire, sembra essere tornato di moda il 5-3-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabregas allo scoperto: «Nico Paz come Dybala e Soulé… Morata è un po’ triste, gli manca il gol. Conte? Vi svelo cosa succedeva negli allenamenti al Chelsea»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il #Congo: un Paese che soffre, vive nella paura e che grazie a un francese (#Desabre) ha scoperto di poter esistere nel calcio Espn Africa e Sofoot raccontano la qualificazione ai playoff #Fifa dei Leopards. Desabre ne ha ricostruito l'anima. Ha imparato la lin - facebook.com Vai su Facebook

? Alla scoperta del #Como di Fabregas, la squadra del tecnico spagnolo sfiderà il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. ? A cura di @alematchanalyst Vai su X

Fabregas: "Nico Paz come Dybala e Soulè. Morata è triste, gli manca il gol e va sostenuto. Conte e Allegri..." - Nell'intervista concessa a La Provincia di Como, Cesc Fabregas ha parlato della sua idea di calcio: "Se è possibile vincere giocando bene? Secondo tuttojuve.com

Fabregas: "Nico Paz come Dybala e Soulè. Morata è triste, gli manca il gol e va sostenuto" - Nell'intervista concessa a La Provincia di Como, Cesc Fabregas ha parlato della sua idea di calcio: "Se è possibile vincere giocando bene? Lo riporta tuttojuve.com

Fabregas: "Con Conte stavo per svenire dalla fatica. Dybala e Soulé fanno cose pazzesche come Nico Paz" - Lo spagnolo si è lasciato andare in un commento nei confronti dei propri colleghi: "Italiano mi piace molto per il coraggio" ... msn.com scrive