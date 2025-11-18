ROMA – Il maestro Fabio Frizzi, tra i più importanti compositori italiani di colonne sonore, torna a esibirsi a Roma dopo otto anni con un evento straordinario: il Composer’s Cut di Zombi 2, che andrà in scena giovedì 20 novembre, alle ore 21, al Forum Theatre (piazza Euclide 34). Il concerto rappresenta l’anteprima ufficiale del 45° FantaFestival, che prenderà il via il giorno successivo. Frizzi, noto per aver firmato alcune delle musiche più iconiche del cinema italiano – da Fantozzi a Febbre da Cavallo (quest’ultima scritta insieme al trio Bixio-Frizzi-Tempera) – è amato in tutto il mondo per la sua collaborazione con Lucio Fulci, con cui ha realizzato le colonne sonore di veri e propri cult dell’horror come Zombi 2, L’Aldilà e Paura nella città dei morti viventi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Fabio Frizzi in concerto a Roma con il Composer’s Cut di Zombi 2