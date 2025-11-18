Si chiama “Extreme Moneyball” ed è l’approccio di Jeff Luhnow, mutuato dal baseball, che porta al massimo il concetto di Moneyball: decisioni su giocatori e tattiche basate interamente su database, analisi avanzate di prestazioni, video e metriche fisiche, scouting globale di talenti sottovalutati. Decisioni prese sulle analisi piuttosto che sulle intuizioni. Ne scrive Il Guardian Il Super database dei giocatori di baseball. Questa massiccia iniezione di dati nata con Jeff Luhnow arriva nel calcio con due squadre che l’ex manager degli Houston Astros detiene: il Leganés in Spagna e il Le Havre squadra di Ligue 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Extreme Moneyball”, un super database utilizzato nel calcio per scovare talenti africani (Guardian)