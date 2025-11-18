Extra Cuoca 2025 un' aretina tra le otto finaliste del concorso nazionale
Sono state selezionate le ventotto cuoche professioniste che si contenderanno la finale della 5a edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il concorso nazionale ideato per valorizzare il talento delle cuoche professioniste promosso dal Comitato di coordinamento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
Chi sono le due chef della provincia di Latina in finale a "Extra Cuoca" - facebook.com Vai su Facebook
Dal Friuli alla finale nazionale: la cuoca Laura Martinuzzo grande finalista di "Extra Cuoca" - Laura Martinuzzo, unica cuoca friulana in finale a Extra Cuoca 2025, sfiderà le altre professioniste con la ricetta dolce “Autunno”. Scrive nordest24.it
Extra Cuoca 2025, ecco le 28 professioniste in finale al concorso nazionale - Sono state selezionate le ventotto cuoche professioniste che si contenderanno la finale della V edizione di “Extra Cuoca - Segnala lopinionista.it
Presentati gli oli E.v.o di Extra Cuoca 2025 - Sono stati presentati gli oli extravergine d'oliva a disposizione delle cuoche professioniste che parteciperanno alla quinta edizione di Extra Cuoca 2025, concorso nazionale ideato per valorizzare il ... Come scrive ansa.it