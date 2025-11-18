Ex Milan Rivera su Italia-Norvegia | Bastoni con l’Inter è eccezionale ma poi …

Gianni Rivera, ex giocatore del Milan e della Nazionale, ha parlato della sconfitta casalinga dell'Italia contro la Norvegia, soffermando sulle prestazioni di Alessandro Bastoni: ecco le sue dichiarazioni.

