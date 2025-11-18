Ex Milan Piatek | Mi manca San Siro Gli auguro di vincere lo scudetto è un grande club

Pianetamilan.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan nella stagione 2019-2020 e che ora gioca in Qatar, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

