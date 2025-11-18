Ex Milan Gattuso | Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi è un risultato pesante

Alla fine della partita, il CT Gattuso, ex Milan, ha voluto commentare il brutto risultato della sua Nazionale ai microfoni di Rai. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Gattuso: “Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, è un risultato pesante”

Approfondisci con queste news

L'emozione di Gabbia per la convocazione in Nazionale e per aver trovato Gattuso. Il difensore del Milan ha meritato l'azzurro? - facebook.com Vai su Facebook

Italia, Gabbia: "Sono tifoso del Milan e condividere questo percorso con Gattuso è bello" Vai su X

Albertini su Gattuso: "Uomo di cuore e grinta, farà di tutto per trasmettere questi valori morali alla squadra" - Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, a margine della presentazione del Galà del Calcio AIC, ha commentato così il momento della Nazionale italiana e del calcio ... milannews.it scrive

Conferenza stampa Gattuso: «Le prossime due partite...» - Conferenza stampa Gattuso: il CT dell’Italia ed ex Milan ha presentato le prossime due sfide degli Azzurri e non solo: le dichiarazioni Archiviata l’11ª giornata di Serie A, l’attenzione si sposta ora ... Secondo milannews24.com

Dai fischi al Meazza, l'Italia di Gattuso ombre e luci - Un po' perché lo scontro diretto di domenica a San Siro si è trasformato in poco più di un'amichevole, importante solo in chiave ranking (che servirebbe in caso di qualificazione ai Mondiali nel ... Riporta ansa.it