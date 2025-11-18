Ex Ilva rottura del negoziato e i sindacati proclamano lo sciopero
Roma, 18 nov. (askanews) – E’ rottura del tavolo negoziale a Palazzo Chigi sull’ex Ilva. Dopo la sospensione il confronto è ripreso per pochi minuti. Il Governo non ha accolto le richieste di Fim, Fiom e Uilm che da domani proclamano lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell’industria siderurgica, che sarà poi articolato a livello territoriale. Il piano prevede 6mila lavoratori in cassa integrazione entro gennaio. In più, riferiscono i sindacati, è stata annunciata la chiusura dei siti di Novi Ligure e Genova. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ex Ilva: i sindacati denunciano la rottura del tavolo di trattativa - facebook.com Vai su Facebook
E' rottura tra governo e sindacati sull'ex-Ilva. L'incontro di ieri si è concluso con un nulla di fatto. Unica conferma è l'aumento del numero di lavoratori in cassa integrazione che dal 15 novembre saliranno a 5.700 e da gennaio a 6.000 Vai su X
Ex Ilva, rottura del negoziato col governo, i sindacati proclamano lo sciopero - È fallito il tavolo del governo con i sindacati per trovare una soluzione ai seimila dipendenti dell’ex Ilva per cui adesso si staglia all’orizzonte la cassa integrazione, per alcuni già dalla prossim ... Scrive editorialedomani.it
Ex Ilva, sindacati: rottura del negoziato, proclamato lo sciopero - Dopo la sospensione il confronto è ripreso per pochi minuti. Segnala ildiariodellavoro.it
Ex Ilva, è rottura tra governo e sindacati: sciopero di 24 ore mercoledì 19 - L’esecutivo propone un percorso di 60 giorni di formazione per evitare l’aumento della cassa integrazione ma non ritira il piano proposto dai commissari. Da milanofinanza.it