“Il governo ha confermato quello che per noi è il piano di chiusura dell’Ilva. Abbiamo chiesto al governo di sospendere la decisione e che intervenisse la presidente del Consiglio. La risposta del governo è stata di confermare il piano. Per questo noi, tutte le organizzazioni sindacali, abbiamo deciso di dichiarare sciopero a partire dalla giornata di domani. Saranno articolati in tutti gli stabilimenti”. Sono le parole del segretario generale della Fiom Michele De Palma al termine delle quattro ore di incontro a Palazzo Chigi con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sul futuro delle acciaierie ex Ilva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ex Ilva, i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "Da domani sciopero in tutti gli stabilimenti"