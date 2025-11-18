Ex Ilva i sindacati dopo l' incontro a Palazzo Chigi | Da domani sciopero in tutti gli stabilimenti
“Il governo ha confermato quello che per noi è il piano di chiusura dell’Ilva. Abbiamo chiesto al governo di sospendere la decisione e che intervenisse la presidente del Consiglio. La risposta del governo è stata di confermare il piano. Per questo noi, tutte le organizzazioni sindacali, abbiamo deciso di dichiarare sciopero a partire dalla giornata di domani. Saranno articolati in tutti gli stabilimenti”. Sono le parole del segretario generale della Fiom Michele De Palma al termine delle quattro ore di incontro a Palazzo Chigi con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sul futuro delle acciaierie ex Ilva. 🔗 Leggi su Lapresse.it
