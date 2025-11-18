Evento storico Ucraina attacco senza precedenti contro la Russia | come cambia la guerra

In una notte che potrebbe cambiare il corso della storia, arriva dal fronte una notizia che nessuno si aspettava. L’atmosfera è tesa, il silenzio viene rotto solo dal fruscio delle comunicazioni militari: qualcosa di grande sta per accadere, e il mondo trattiene il fiato. Mentre l’Europa osserva, Kiev decide di alzare la posta. Un gesto audace, che segna una nuova pagina nel conflitto e lascia tutti col fiato sospeso. La tensione sale, cresce la curiosità: cosa è successo davvero oltre confine? Un attacco che lascia il segno. Per la prima volta, le forze ucraine hanno usato i missili tattici ATACMS, forniti dagli Stati Uniti, colpendo con precisione obiettivi militari all’interno del territorio russo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it