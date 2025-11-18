Evento storico Ucraina attacco senza precedenti contro la Russia | come cambia la guerra
In una notte che potrebbe cambiare il corso della storia, arriva dal fronte una notizia che nessuno si aspettava. L’atmosfera è tesa, il silenzio viene rotto solo dal fruscio delle comunicazioni militari: qualcosa di grande sta per accadere, e il mondo trattiene il fiato. Mentre l’Europa osserva, Kiev decide di alzare la posta. Un gesto audace, che segna una nuova pagina nel conflitto e lascia tutti col fiato sospeso. La tensione sale, cresce la curiosità: cosa è successo davvero oltre confine? Un attacco che lascia il segno. Per la prima volta, le forze ucraine hanno usato i missili tattici ATACMS, forniti dagli Stati Uniti, colpendo con precisione obiettivi militari all’interno del territorio russo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Il presidente ucraino Zelensky è a Parigi per la firma di un accordo storico con la Francia per rafforzare la difesa aerea ucraina. - facebook.com Vai su Facebook
Lasciamo il Medio Oriente e ci spostiamo a cavallo tra Francia e Ucraina, con un altro accordo di forniture militari: "L'Ucraina e la Francia concludono un accordo storico per l'acquisto di 100 aerei Rafale" @luigispinola Vai su X
Ucraina, Kiev: "Lanciati i missili Atacms su strutture militari russe, è un evento storico" - "Le forze armate ucraine hanno utilizzato con successo i sistemi missilistici tattici Atacms per un attacco mirato contro strutture militari sul ... Si legge su affaritaliani.it
Missili Atacms, l'Ucraina: «Lanciati su strutture militari russe, è un evento storico» - L'esercito ucraino ha dichiarato martedì di aver attaccato obiettivi militari in Russia con missili Atacms forniti dagli Stati Uniti, ... Secondo msn.com
Attacco con missili Atacms: l'Ucraina colpisce strutture militari in Russia - L’attacco con missili Atacms rappresenta una nuova fase nelle capacità militari ucraine e nel sostegno occidentale. Secondo gazzettadelsud.it