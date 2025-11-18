Eventi e personaggi nell’ultimo libro di Goffredo Palmerini un ordito ricco di richiami antropologici storici e sociologici
“Intrecci di memoria” cattura il lettore e rimanda agli affascinanti Annales di Tacito Vasto: Gabriella Izzi Benedetti, Goffredo Palmerini, Giorgio Di Domenico di Gabriella Izzi Benedetti * FIRENZE -Il testo Intrecci di memoria (One Group 2025), ultima opera di Goffredo Palmerini, è oramai parte di un appuntamento annuale; questa 16^ pubblicazione, dedicata all’insigne matematico aquilano Serafino Patrizio, in un excursus da giugno 2023 a giugno ‘24, ci regala una narrazione che definire cronaca è riduttivo, poiché la miriade di eventi e personaggi appartiene a un ordito che si dipana con analisi e richiami antropologici, storici, sociologici, in un ritmo serrato che, pagina dopo pagina, cattura l’attenzione, appassionando il lettore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
