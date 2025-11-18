Eva Herzigova marito e figli | ecco tutto sulla vita privata della top model

Eva Herzigova, vita privata svelata: ecco chi è il marito della super top model ceca, tra successi planetari, amori importanti, una nuova vita da mamma e le curiosità che sorprendono tutti! Leggi anche: Naomi Campbell, tutto sulla top model: chi è il padre dei suoi figli e cosa fa oggi? Simbolo assoluto degli anni Novanta, icona mondiale di sensualità e bellezza, Eva Herzigova continua ancora oggi a incantare con il suo fascino intramontabile. Dalla celebre campagna «Hello Boys» al ruolo di super top model internazionale, Eva ha costruito una carriera leggendaria fatta di passerelle, copertine e successi che l’hanno resa una vera e propria star a livello planetario. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Eva Herzigova marito e figli: ecco tutto sulla vita privata della top model

