La Commissione Europea insiste per ottenere i patrimoni russi congelati allo scopo di finanziare lo Stato ucraino. Ma ci sono ostacoli al momento insormontabili. Primo fra tutti, il diniego del Belgio e di altri Paesi, timorosi di rovinarsi economicamente nel caso in cui qualcosa vada storto. E c’è lo stesso istituto che conserva quei patrimoni, l’ Euroclear, che teme di rovinare la propria reputazione e la propria stessa esistenza. Un piano quasi perfetto.. Per il prossimo biennio Kiev chiede centinaia di miliardi di euro come indispensabile supporto di sopravvivenza. Senza tale aiuto economico lo sforzo bellico sarebbe compromesso e l’apparato statale crollerebbe, non potendo pagare in primo luogo dipendenti pubblici, sanità e pensioni. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Euroclear non escluda denuncia contro la UE se Bruxelles mette le mani sui fondi russi congelati