Etna ticket ai Crateri Silvestri Marano M5s | La Regione riprenda il controllo del sito

Audizioni all'Ars sul ticket d'ingresso. Si sono svolte oggi, 18 novembre, in IV commissione dell'Assemblea regionale siciliana, le audizioni dedicate alla recente introduzione del biglietto da 5 euro per l'accesso ai Crateri Silvestri. Secondo la deputata regionale M5s Jose Marano, questa vicenda ha di fatto portato alla luce criticità profonde nella gestione dell'area etnea. Le criticità emerse. Marano sottolinea che il dibattito in commissione ha evidenziato la necessità di intervenire su un tema centrale: il mancato aggiornamento del Piano territoriale, definito come uno strumento essenziale per una gestione corretta e sostenibile del sito.

