Estrazioni del Lotto di martedì 18 novembre 2025 | la ruota di Napoli

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 07 35 82 62 16 CAGLIARI 60 42 25 31 51 FIRENZE 48 36 03 35 25 GENOVA 17 57 09 66 85 MILANO 69 78 37 85 16 NAPOLI 08 27 17 26 68 PALERMO 24 77 19 79 45 ROMA 45 14 27 21 07 TORINO 27 51 35 76 63 VENEZIA 52 05 46 10 53 NAZIONALE 23 69 01 02 38 10eLOTTO -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

