Espargaro torna sui suoi passi | Resto in Lidl-Trek ma senza correre

Roma, 18 novembre 2025 - Poco più di un mese fa, pungolato sul tema, aveva confessato di aver sofferto più del previsto nel suo primo anno da ciclista ma di essere intenzionato a continuare su questa strada, pur coordinandosi con i suoi impegni di MotoGp: Aleix Espargaro torna sui suoi passi, affermando che nel 2026 non sarà in gruppo. Le dichiarazioni di Espargaro. Riavvolgendo il nastro, la stagione andata ormai in archivio ha visto il pilota spagnolo provare a conciliare il suo ruolo da collaudatore della HRC con una vita da professionista, con due sole gare a referto su strada: il Giro d'Austria 2025, vinto da Isaac Del Toro e non concluso a causa di una caduta, e il Circuito de Getxo, una corsa di categoria 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Espargaro torna sui suoi passi: "Resto in Lidl-Trek, ma senza correre"

Argomenti simili trattati di recente

[MOTOGP] Honda perde parte delle concessioni! Cosa perde nello specifico? Ecco una piccola guida. Honda passa dal Rank D (il massimo) al Rank C, nel farlo passa da 260 gomme da usare nei test a 220, dal poter usare solo i piloti test (Espargaro e Naka - facebook.com Vai su Facebook

Espargaro torna sui suoi passi: "Resto in Lidl-Trek, ma senza correre" - Per lo spagnolo il doppio impegno tra collaudatore MotoGp e ciclista è insostenibile: "A Barcellona, a settembre, ho capito che non avrei potuto abbinare le due cose" ... Lo riporta msn.com

MotoGP | Espargaro: "La Ducati fa brillare piloti con molto meno talento di Acosta" - Pol Espargaro ha dichiarato sabato a Portimao che Pedro Acosta è 'uno dei tre migliori piloti della griglia' e ha aggiunto che spera che la KTM possa trovare dei miglioramenti che convincano lo spagno ... Come scrive msn.com